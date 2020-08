Latina, entra in casa di una donna e si denuda: 29enne arrestato

Entra di notte in casa di un’anziana e si denuda. L’uomo, 27 anni, di origini francesi, è stato arrestato. La polizia è intervenuta la notte tra sabato e domenica per dare supporto ad un agente di Roma, ma residente nel capoluogo pontino che era accorso sentendo le urla della donna.

Un uomo aveva scavalcato il balcone del piano rialzato e si era denudato esibendo le proprie parti intime alla malcapitata, chiedendole anche di consumare un rapporto sessuale.

Vistosi scoperto, il 29enne, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di fuggire spintonando l’agente intervenuto per primo.

Il poliziotto è riuscito a bloccare il giovane che è stato condotto in Questura dagli agenti delle Volanti. Per ora dovrà rispondere di violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.

Successivamente, quando la donna formalizzerà la querela, anche per gli atti sessuali compiuti ai danni della signora. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso infatti che l’uomo la perseguitava da tempo con pesanti avances sessuali. Sarebbe arrivato anche ad aggredirla fisicamente per consumare un rapporto sessuale, per ben tre volte, nel giugno scorso, ma sempre la donna era riuscita, chiedendo aiuto, a mettere in fuga l’assalitore.