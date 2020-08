Un tragico incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 6, su Via Epitaffio. Una Chevrolet bianca condotta da un 50enne, si è schiantata, per cause da accertare contro un pino. L’incidente si è verificato all’altezza di Latin Scalo. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo. Sul posto polizia stradale e 118.