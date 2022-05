Latina, erbacce alte due metri sulla pista ciclo-pedonale a Rio Martino

In questo maggio sempre più caldo, chiaro anticipo della stagione estiva, vanno avanti le operazioni di sfalcio nel territorio comunale di Latina, ma non ad un ritmo da tale da poter esaudire tutte le necessità di vivibilità e decoro.

L’ultima segnalazione arriva da Latina Lido, in Via del Mare, nel tratto di strada che dal ponte arriva al Porto Canale di Rio Martino. Per buona parte la pista ciclo-pedonale è impraticabile a causa dell’erbacce, alte anche quasi due metri, che oltre a costituire intralcio, sono ricettacolo di animali. Cittadini spesso costretti a camminare ai margini della carreggiata per evitare brutte sorprese, ma a rischio della propria incolumità. Non certo il miglior biglietto anche per chi si trova a raggiungere il mare proveniendo dalla frazione di Borgo Grappa.