Associazione UNIVOC, prima riunione per dare supporto ai non vedenti pontini

Si è tenuta la prima riunione dell’associazione UNIVOC (Unione nazionale volontari pro ciechi) costituita ad inizio anno per dare supporto a tutte le persone non vedenti ed ipovedenti del territorio pontino.

L’associazione, collabora fattivamente con l’Unione Italiana Ciechi di Latina e si prefigge la realizzazione di un servizio di accompagnamento riservato a tutte le persone con disabilità visiva che ne faranno richiesta. Hanno preso parte all’incontro diversi aspiranti volontari i quali hanno dato la disponibilità di qualche ora del loro tempo proprio per questa missione di solidarietà.

Il Presidente Mirko Sanavia è rimasto molto soddisfatto della riunione ed ora si andrà avanti per cercare volontari anche in altri comuni del territorio per raggiungere più utenti possibile.