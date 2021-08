Latina, fine dell’attesa: domani debutto in Coppa Italia in casa della Turris

Torre del Greco, stadio Liguori, fischio d’inizio alle ore 20. E’ da qui che ripartirà domani l’avventura nei professionisti del Latina Calcio, esattamente a quindici giorni di distanza dall’ufficialità del ripescaggio in Serie C e a più di quattro anni dalla tremenda estate del 2017, coincisa con la fine della Serie B e il fallimento.

La lenta ripartenza, quattro campionati di alti e bassi in Serie D ed ora di nuovo nel calcio più noto.

Nella quiete dell’ex Fulgorcavi il tecnico Di Donato ha provato a plasmare una squadra in vista del primo impegno ufficiale, ma il mercato inevitabilmente a velocità sostenuta e in tempi strettissimi, non ha consentito allo staff di poter lavorare con una rosa intera a disposizione, che, pezzo a pezzo aggiunto ogni giorno, è ancora in fase di allestimento.

Il primo obiettivo è pertanto quello di tutelare la condizione dei giocatori.

Il mercato nelle ultime ore ha portato gli attaccanti Adama Sane, senegalese ex Mantova e Lorenzo Rosseti, ex Como neo promosso in Serie B, che Rosseti aveva già vissuto da protagonista tra Siena ed Ascoli. E tra gli ultimi confermati ci sono gli esterni Nelson e Teraschi.