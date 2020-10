Latina, fugge con la droga e aggredisce i carabinieri: 54enne in manette

Un uomo di 54 anni è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ successo ieri sera a Latina, dove i carabinieri del Nor hanno bloccato l’uomo, in fuga con la droga, di cui avrebbe tentato di disfarsi non appena raggiunto dai militari. Era in una bustina di plastica, e si trattava di cocaina.

Cercando di divincolarsi, poi, avrebbe colpito al volto ed al torace uno dei carabinieri, ma è stato nuovamente raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi.

Da ulteriori accertamenti eseguiti dai sanitari del personale 118, l’uomo che si trovava in forte stato di agitazione, è risultato positivo al test sui cannabinoidi.

La sostanza stupefacente, dispersa durante la fuga, è stata in parte recuperata e posta sotto sequestro, mentre l’arresto dell’uomo è stato convalidato dall’A.G., che ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma in attesa di processo.

I due militari coinvolti nell’operazione, ricorsi alle cure mediche, hanno riportato lievi lesioni in seguito alla colluttazione.