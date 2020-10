I ladri hanno svaligiato un appartamento in Piazza Buozzi a Latina, portando a casa un cospicuo bottino: la stima è di circa 100mila euro. Sul caso indaga la polizia.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, i proprietari di casa si erano allontanati per pochi minuti, trovando poi la casa a soqquadro. L’ipotesi è che i malviventi si siano appostati, per entrare in azione subito dopo l’allontamento dei padroni di casa.