San Felice Circeo, trasporto scolastico: arrivano i contributi per le famiglie

Il Comune di San Felice Circeo ha approvato un contributo straordinario una tantum a ristoro delle spese di trasporto scolastico, come parziale rimborso delle spese sostenute nel 2020, per le famiglie i cui figli frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado.

“Avevamo preso un impegno e lo abbiamo mantenuto – spiega Felice Capponi, assessore comunale alla Scuola – Attualmente, le famiglie pagano un canone annuo di circa 405 euro, diviso in nove rate: con questo contributo, valido per i mesi da settembre a dicembre, ridurremo di un 20% le spese dei trasporti scolastici”.

La somma sarà definita sulla base della situazione economica della famiglia, desumibile dall’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

L’iniziativa del Comune per le famiglie segue quella recente per le aziende e i professionisti. A settembre, al fine di sostenere l’imprenditoria locale, l’amministrazione aveva ridotto del 40% la tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile.

“Stiamo cercando di sostenere la nostra comunità – sottolinea il sindaco Giuseppe Schiboni – dalla riduzione della pressione fiscale per i professionisti e le aziende, al taglio di alcune spese per le famiglie. Dove possibile, il Comune interverrà per andare incontro alle esigenze della cittadini”.