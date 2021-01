Latina, furto in un negozio del centro: la polizia arresta una donna

Entrano in un negozio del centro, a Latina, aperto per la sola vendita di vestiti per bambini e portano via capi per un valore di 100 euro. Il proprietario accortosi del furto ha subito chiamato la polizia.

Così, ieri pomeriggio, sono scattate le indagini degli agenti. Dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, si sono messi immediatamente alla ricerca dei due autori del furto, un uomo ed una donna, rintracciando poco distante dal negozio la sola donna.

Per lei immediate sono scattate le manette ed è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza prevista per la giornata di giovedì 7 gennaio, davanti al Tribunale di Latina.

Sono in corso ulteriori accertamenti per l’identificazione del complice.