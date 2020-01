Latina, gira con un bastone telescopico e una punta da taglio: denunciato

Se ne andava in giro con un bastone e una punta da taglio in acciaio: deferito all’istante per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. E’ successo ieri sera a Latina. Nei guai un 55enne del luogo sottoposto a perquisizione personale da parte dei carabinieri della sezione radiomobile.

L’uomo è incappato in un servizio di controllo in corso ed è stato trovato in possesso di un bastone telescopico estensibile e di una punta in acciaio della lunghezza 15 centimetri rivenuti all’interno di uno zaino che aveva con sé. Il tutto è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso.

