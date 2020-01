Tributo a De André, a Sezze il concerto spettacolo con “Le storie di ieri”

Tributo a De André con “Le storie di ieri“: a Sezze la diciottesima edizione del concerto omaggio al cantautore genovese, scomparso 21 anni fa, avrà luogo sabato, 11 gennaio, alle 21.

Sul palco dell’auditorium Costa attesissima la performance del gruppo “Le storie di ieri“. La band è nata proprio per ricordare Fabrizio De André. I musicisti, spinti da una comune passione e consapevoli dell’impossibilità di imitare l’artista, si sono uniti in gruppo per cercare di rievocare l’arte di un cantautore unico, tra i più grandi italiani.

Il tributo a Fabrizio De André in programma a Sezze è organizzato dall’associazione culturale “Le Colonne” e diretto dall’ideatore dell’evento Franco Abbenda. Sarà un concerto spettacolo perché oltre al principale contributo della band sono previste altri intrattenimenti a tema: letture introduttive e due brevi intermezzi musicali. Sarà un duo chitarra e voce femminile ad aprire la serata, ed un trio tutto al maschile, nell’intervallo, che si esibirà con voce, basso e fisarmonica.

Insomma, uno spettacolo da non perdere. Il costo del biglietto è di 10 euro. Fatte salve le spese organizzative e istituzionali, l’incasso come nelle precedenti edizioni sarà devoluto in beneficenza.

Sarà un equilibrio di musica, parole e sensazioni a guidare il gruppo “Le storie di ieri” per arrivare al cuore dell’ascoltatore e avvicinarlo a Fabrizio.

Già presente in alcune precedenti edizioni, la cover band pontina è composta da: Luca Ceccarelli (voce e chitarra); Nicola Carpanese (chitarra classica, chitarra elettrica, bouzouki, mandolino); Eleonora Limongi (flauto e voce); Lucio Capotosto (tastiere); Roberto Lucenti (basso); Silvio Valente (batteria).

La loro speranza è quella di veder brillare negli occhi delle persone presenti ai loro concerti, una luce accesa dalle poesie di Fabrizio De André.

