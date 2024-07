Latina, gli angeli della spesa a domicilio di Lestrella Pop a supporto degli anziani

Parte il servizio gratuito di spesa agli anziani del quartiere, un’iniziativa dello Spazio Sociale e Culturale Lestrella Pop e Auser, pensata per supportare le fasce più vulnerabili durante l’estate. Questo servizio è rivolto agli anziani che necessitano di assistenza per la spesa, soprattutto in un periodo di caldo intenso, nei quartieri Q4-Q5 di Latina.

Le persone interessate possono chiamare il numero 3481149682, presente nella locandina, per richiedere il servizio di spesa. Una volta stabilito il contatto, sarà possibile concordare i tempi e i giorni per effettuare la spesa.

L’obiettivo dell’iniziativa è di connettere e avvicinare le persone, rispondendo ad alcune delle loro esigenze quotidiane. Un piccolo passo verso la costruzione di una comunità più solidale e attenta ai bisogni degli anziani.