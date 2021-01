Tentano di prosciugare il conto di un anziano, arrestati.

FORMIA – Arrestati in flagranza di reato una coppia intenta a derubare sul conto corrente di un pensionato in RSA, un ingente somma di denaro.

Gli individui un uomo 76enne e una donna 36enne sono stati fermati grazie al tempestivo intervento dell’arma dei carabinieri. I due sono condannati per i seguenti reati: possesso e fabbricazione di documenti falsi, sostituzione di persona e truffa in corso.

L’episodio pone l’accento sulle attività truffaldine nei confronti degli anziani. A commentare la vicenda è il comandante della compagnia di Formia Michele Pascale: “Una fascia di popolazione più vulnerabile ed i soggetti che sono dediti alla consumazione di tali delitti sono spesso persone senza scrupoli. Si tratta di reati in crescita favorito, talvolta, anche dalle condizioni di disagio e di isolamento in cui vivono molti anziani. Per molti di loro la truffa subita oltre che un depauperamento economico rappresenta anche un momento di difficoltà psicologica”

I truffatori sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.