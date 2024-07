Latina, i cent’anni di nonno Orazio festeggiati dal sindaco

Oggi il cittadino di Latina Orazio Di Dio ha compiuto cento anni. Per l’occasione il sindaco Matilde Celentano lo ha raggiunto presso la sua abitazione sul lungomare per omaggiarlo con una targa ricordo, augurandogli di continuare ad essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della comunità.

Orazio Di Dio è nato a Gela (Caltanissetta) il 24 luglio 1924, e a soli sei mesi di vita si è trasferito con la sua famiglia a Tripoli dove resterà fino all’età di 44 anni. Tornato in Italia nel 1967, trascorrerà un anno tra i vari campi profughi in Italia, approdando definitivamente a Latina nel 1968. Orazio è stato consulente del lavoro presso il ministero del Tesoro sia nella sede di Roma che di Latina, ricevendo anche l’onorificenza da parte del Presidente della Repubblica di Cavaliere del lavoro.

Orazio Di Dio è sposato con Angela Mercurio che compirà 95 anni il prossimo 29 luglio. Dalla loro unione sono nati due figli, Luciano di 70 anni, e Caterina di 75 che vive a Sanremo. Il 12 giugno scorso, Orazio e la sua signora hanno festeggiato 76 anni di matrimonio. Orazio guida ancora l’automobile e ha la patente rinnovata fino al compimento di 101 anni, scrive le poesie ed è un vulcano di pensieri e parole.