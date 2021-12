Latina, I.I.S. Einaudi-Mattei: domani l’Open Day

Open Day all’Istituto Einaudi-Mattei di Latina domani dalle 15 alle 18, è il secondo Open Day all’ I.I.S. Einaudi-Mattei di Latina per gli indirizzi “Servizi – Commerciali” e “Ottico”.

Domani, l’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi-Mattei di Latina accoglierà nuovamente gli studenti frequentanti le classi terze degli Istituti Secondari di Primo grado e i loro genitori in vista delle iscrizioni all’a.s. 2022-23.

In un momento delicato e importante come quello della scelta della scuola superiore, l’I.I.S. Einaudi-Mattei vuole essere accanto alle famiglie per offrire il proprio supporto informativo e orientativo.

L’offerta formativa del polo professionale della città è molto articolata e numerosi sono gli indirizzi fra i quali poter scegliere. Per questo motivo l’Einaudi-Mattei ha deciso di organizzare, tra il mese di novembre e la chiusura delle iscrizioni a gennaio, una serie di incontri per far conoscere la Scuola e illustrare le molteplici attività curriculari ed extracurriculari che in essa si svolgono.

Questo secondo appuntamento, che segue l’Open day del 27 novembre scorso, darà spazio a due degli indirizzi dell’Istituto: lo storico “Servizi-Commerciali” e l’esclusivo “Ottico”. Nel corso dell’incontro genitori e alunni saranno accolti dagli insegnanti, che analizzeranno le specificità dei due percorsi scolastici, i contenuti e le metodologie didattiche, l’organizzazione delle discipline e gli stage, che arricchiscono e integrano ulteriormente l’offerta formativa.

L’appuntamento, svolto nel pieno rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, avrà come centro facale i laboratori dell’Istituto, il cuore pulsante di una scuola in cui il “sapere” è strettamente legato al “saper fare”. Nel corso del pomeriggio genitori e alunni saranno guidati nella scoperta del polo professionale della città.

I docenti saranno a disposizione delle famiglie e degli alunni per rispondere a curiosità, domande relative ai due indirizzi protagonisti dell’evento e per offrire supporto nelle iscrizioni. La Prof.ssa Gasbarri, referente dell’orientamento, ricorda che “nel momento di passaggio alla Scuola Secondaria di Secondo grado compiere una scelta matura, consapevole e ben orientata, coadiuvata dall’Istituzione scolastica, è il primo passo per un percorso individuale e formativo di successo”.

Si invitano gli alunni e i genitori interessati a seguire il Sito Istituzionale

https://www.einaudimattei.edu.it e i canali social dell’Istituto, Facebook e Instagram, sui quali verranno pubblicate tutte le informazioni sulle iniziative intraprese e le date dei prossimi Open day per continuare a scoprire la ricca offerta formativa dell’I.I.S. Einaudi-Mattei.