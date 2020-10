Latina, i pub chiedono l’isola pedonale diurna per il fine settimana

I locali della zona dei pub di Latina chiedono l’istituzione di un’area pedonale. Lo hanno fatto nei giorni scorsi, inviando una email al Comune di Latina in cui si chiede che venga chiusa Via Neghelli di sabato e domenica da mezzogiorno alle 18 per agevolare la differenziazione dell’offerta a pranzo accogliendo anche le famiglie.

In pratica, la zona pub della movida tipicamente notturna vuole trasformarsi nella sua veste diurna per decreto. Bisognerà vedere cosa deciderà il Comune: da un lato potrebbe agevolare i gestori dei pub, ma dall’altra un afflusso troppo ampio di persone potrebbe risultare sconveniente per il contenimento pandemico e in contrasto con l’invito della Asl a limitare i contatti sociali non necessari.