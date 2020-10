Il Cassa Rurale Pontinia ospiterà il Nuoro a porte chiuse nel match valido per la settima giornata del campionato di serie A Beretta femminile.

L’incontro, che si terrà domani, sabato 31 alle 18 presso il Palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia, arriva dopo due vittorie consecutive delle padrone di casa contro Padova e Cassano Magnago.

Il massimo campionato nazionale di pallamano potrà essere seguito in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Elevensports.it con il commento di Fabrizio Colleluori e Learco Giovannangeli con il coordinamento video a cura di Giorgio Serra.

La formazione pontina del presidente Mauro Bianchi e del direttore sportivo Luca Geminiani, si presenta alla sfida forte dei cinque punti in classifica ma con la consapevolezza di un avversario da non sottovalutare perché alla ricerca di punti. Sebbene l’avvio di stagione del Nuoro non sia stato dei migliori, la compagine sarda ha comunque imposto il pari nella trasferta di Padova, un motivo in più per affrontare la sfida con le molle.

A commentare il match in arrivo, Chiara Milkovich, classe ’97, terzino destro della squadra pontina. “Nella prossima partita ce la vedremo con il Nuoro, a prescindere dall’avversario sono convinta che saremo pronte e determinate per ottenere i due punti in palio per la vittoria. Lo dico perché ci stiamo preparando al meglio e poi chiaramente sarà sempre il campo a darci il reale valore di quello che saremo. Abbiamo la fortuna – prosegue riferendosi alla formazione guidata dai coach Giovanni Nasta e Ciro Iengo – di poter svolgere allenamenti mirati di volta per volta, con i due allenatori che sono sempre presenti e disponibili per correggerci”. Poi la Milkovich sposta l’attenzione sull’importanza della sfida con il Nuoro. “Penso che nonostante le vittorie conseguite dobbiamo mantenere i piedi per terra e spingere sempre di più, perché davvero credo che stiamo ottenendo sempre più importanza nel campionato di serie A1. È evidentemente un grande momento per la squadra, pieno di soddisfazioni e tutte vogliamo che questo possa continuare”.

La Milkovich è da sempre una giocatrice del Pontinia e fa parte del gruppo storico di giocatrici che sono nel club fin dal settore giovanile, gruppo di cui fanno parte anche Asia Guidi, Chiara Gottardo, Selene Franceschini e Martina Addonizio. Si tratta di giocatrici che hanno di fatto scritto la storia di questa società e che si sono guadagnate sul campo il diritto di far parte di questo progetto anche nella serie A Beretta, un sogno inseguito con anni di sacrificio e anche con una crescita tecnica e personale importante. “Sono emozionata di fare parte di questo gruppo, di trovarmi a giocare ed allenarmi con ragazze con un potenziale pazzesco, si tratta di una crescita importante per me, così come per le mie compagne che sono in questa squadra tanto tempo, in quanto abbiamo la possibilità di migliorare tantissimo cogliendo da ciascuna delle nuove ragazze il meglio – conclude la giocatrice, che poi si augura che le cose possano andare sempre meglio usando la locuzione latina tanto cara al gruppo del Pontinia – Ad maiora semper, questo è il nostro motto e il nostro spirito, un pensiero che dedico naturalmente al nostro capitano Marica Bianchi, che non c’è più ma vi assicuro che il suo ricordo continua ancora a ispirarci e a tenerci unite”.