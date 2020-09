Latina, i ragazzi di San Luca ripuliscono oratorio e giardini: “Vorremmo fosse un’idea da esportare”

Una bella iniziativa è partita a Latina da alcuni ragazzi del Movimento parrocchiale di San Luca. Nei giorni scorsi i giovani tra i 14 e 17 anni che seguono il corso del dopo cresima, hanno ripulito il piazzale dell’oratorio e i giardini circostanti raccogliendo diversi sacchi di rifiuti abbandonati.

“A volte, anche se faticoso – hanno spiegato – tocca a noi fare il primo passo per un cambiamento. Molto spesso il nostro sguardo è abituato, si dimentica della bellezza e sorvola su molte cose che non vanno. Ci dimentichiamo facilmente di una cosa fondamentale, cioè che questo mondo ci è stato dato in dono da Dio!

Quello che abbiamo fatto – hanno continuato – vorremmo che fosse un’idea da esportare anche ad altri gruppi di giovani delle parrocchie, e non: mettersi insieme, organizzare dei giorni per prendersi cura delle strade, dei piazzali, mettere dei raccoglitori di cicche, usare dei cartelli per ricordare a tutti che siamo fortunati a vivere in un posto bello ed è giusto mantenerlo tale. Avere rispetto per ciò che ci circonda significa amare il creato e amare ciascuno di noi”.

Le idee non mancano, chissà che altri raccolgano il loro esempio e l’iniziativa possa estendersi ad altre zone della città.