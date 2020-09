Premio Invictus: svelati i 7 libri candidati dedicati al mondo dello sport

Finalmente il Premio Invictus svelta i nomi dei 7 autori di altrettanti splendidi libri dedicati allo sport, nel corso della conferenza stampa tenutasi lo scorso 24 settembre presso la Sala Zuccari di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina. Nella cornice della splendida sala di palazzo Caetani, alla presentazione erano presenti, il sindaco di Cisterna di Latina Mauro Carturan, il presidente del comitato organizzatore Enrico Forte, il direttore artistico Gabriele Brocani e Giovanni Di Giorgi, direttore editoriale Labdfg.

Oltre ai saluti del Presidente di Giuria Giancarlo Vinacci, sono arrivati anche i video saluti di alcuni membri della giuria d’onore come Mara Santangelo, Tennista italiana, Davide Tizzano, ex canottiere e Riccardo Cucchi, radiocronista RAI e scrittore.

Il Premio Invictus promosso dall’affiliata Opes LabDFG e realizzato grazie al Comune di Cisterna di Latina, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Torino, Fondazione Roffredo Caetani, si pone l’ambizioso obiettivo di elevare lo storytelling sportivo a genere riconoscibile e fruibile da lettori di tutte le età, grazie alle penne di giornalisti, ex sportivi o appassionati e grazie alle Case Editrici italiane che hanno creduto e investito in questo tipo di narrazione.

Non solo, non è un caso che il fulcro dello svolgimento del Premio sia concentrato a Cisterna di Latina: “Vogliamo far diventare Cisterna la capitale italiana della cultura sportiva del Lazio. Non solo oggi ma anche nel futuro”, ha dichiarato il direttore editoriale Di Giorgi durante la presentazione.

Di seguito i 7 titoli prescelti, in rigoroso ordine alfabetico:

Alessandra Carati, La via perfetta , Einaudi

, Einaudi Guy Chiappaventi, Mare Fermo , Edizioni Ensemble

, Edizioni Ensemble Maurizio Crosetti, Il suo nome è Fausto Coppi , Einaudi

, Einaudi Paolo Foschi, La Piscina dei Misteri , Curcio Editore

, Curcio Editore Fabrizio Gabrielli, Cristiano Ronaldo , 66thand2nd editore

, 66thand2nd editore Gianluca Morassi, La corsa di Shorter , Bolis Editore

, Bolis Editore Andrea Scherini, Il Mio Amico Nepal, HarperCollins

Contrariamente a quanto annunciato nel regolamento, i libri che concorreranno alla vittoria del premio saranno sette e non cinque. Il motivo è da ricercarsi nell’elevato valore delle opere iscritte al concorso in cui sono coinvolti in maniera eterogenea piccoli, medi e grandi editori che insieme ai loro autori hanno saputo interpretare ed esprimere i valori del Premio. Ed ora, in attesa del 19 novembre, data in cui verrà decretato il vincitore del Primo premio Invictus non resta che leggere!