“Il Consorzio Agrario e l’Agro Pontino, un esempio di sviluppo di un territorio a vocazione agricola con eccellenze agroalimentari“. Questo il titolo dell’incontro pubblico organizzato per venerdì 24 gennaio, presso la sede di via Monti Lepini, chilometro 52,200, a Latina.

L’appuntamento è alle 17.30. Alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Enrica Onorati, l’ente rappresentato dal commissario Roberto Aloisio e dal direttore generale Giuseppe Censi farà il punto sulla sulla storia e sulle prospettive del Consorzio come elemento fondante e strumentale al tessuto economico e sociale del territorio pontino.

L’evento è stato organizzato in occasione del decennale del commissariamento e dell’esercizio provvisorio d’impresa, 2010-2020. Dieci anni che offrono uno spunto per tirare le somme “sugli obiettivi raggiunti all’interno di un mercato esigente ed altamente professionale”. Nel corso dell’incontro si delineeranno, “con il supporto dell’Istituzione presente, le basi di nuove linee strategiche per affrontare il futuro del settore agricolo nella provincia di Latina”. “Un futuro che – sottolineano dal Consorzio – non può più prescindere da equilibri costanti tra qualità, filiera e rapporti istituzionali”.

L’incontro è aperto a tutti gli operatori del settore e ai cittadini interessati all’argomento. L’Ente invita alla massima partecipazione.

