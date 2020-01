I campioni italiani di calcio in carrozzina elettrica a Cisterna per un’amichevole

Si terrà a Cisterna un’amichevole di calcio in carrozzina elettrica, con la prima squadra pugliese di Powerchair Football (calcio in carrozzina elettrica), i più forti d’Italia della disciplina.

Il prossimo 25 gennaio incontrerà i rappresentanti della Campania. L’evento è organizzato in collaborazione con la mostra antologica “Un secolo d’Azzurro” che racconta i primi cento anni della nazionale italiana (1898-2006).

Con il grande successo del Gran Galà svoltosi lo scorso 14 dicembre si conclude un 2019 ricco di grandi soddisfazioni e traguardi per l’Asd Oltre Sport, la prima squadra pugliese di Powerchair Football, sport innovativo diffuso a livello internazionale che nasce prevalentemente per atleti con disabilità, laureatasi i più forti d’Italia lo scorso mese di ottobre.

Ma nei programmi degli 8 ragazzi disabili protagonisti di questa cavalcata trionfale, così come in tutto lo staff tecnico e societario cresciuto negli ultimi mesi, c’è in cantiere un 2020 di ulteriore crescita e promozione.

Infatti è ormai ufficiale il trasferimento del Powerchair Football dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) alla nuova federazione FIPS (Federazione italiana Powerchair Sport) ex FIWH (Federazione Italiana Wheelchair Hockey), che unirà gli sport praticati in carrozzina elettrica (hockey e calcio) e che vedrà la realizzazione di una struttura federale nazionale di questa disciplina con arbitri, tecnici, classificatori di “Powerchair Football” con conseguente nascita di tanti altri club su tutto il territorio nazionale.

Il 25 gennaio sarà messo a disposizione tutto il materiale sportivo necessario per consentire a chi abbia una grave disabilità di provare le emozioni del gioco del calcio.

L’evento patrocinato dal Comune di Cisterna di Latina, Associazione Italiana Allenatori di Calcio Onlus, Federazione Italiana Wheelchair Hockey, avverrà in collaborazione con la mostra antologica “Un secolo d’azzurro” che racconta i primi cento anni della Nazionale italiana (1898-2006), nella persona del dott. Mauro Grimaldi, consigliere delegato Federcalcio Servizi e dell’Associazione Famiglie Sma Onlus, che si occupa della ricerca scientifica per la ricerca di una cura per l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e del miglioramento della qualità di vita delle persone affette da questa patologia neuromuscolare altamente invalidante anche mediante lo sport. Questa prestigiosa collaborazione sarà l’occasione per coinvolgere numerosi bambini e ragazzini con SMA che vorranno provare il brivido del goal mai provato prima, oltre che il coinvolgimento delle Associazioni “amiche di Telethon”.

Le prove di calcio in carrozzina inizieranno alle 15, fino alle 17. Alle 18 ci sarà invece l’amichevole.

