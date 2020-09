Latina, il partito comunista lancia l’allarme sui lecci in città: “Rischio Xylosandrus”

I lecci nel territorio comunale di Latina sarebbero a rischio Xylosandrus, un coleottero che danneggia i rami letteralmente “trivellandoli”.

L’allarme arriva dal partito comunista, sezione Thomas Sankara, che denuncia: “In questo ultimo anno la situazione del verde è notevolmente peggiorata: alberature che coprono i semafori, oleandri che invadono la sede stradale (in alcune strade le auto in transito urtano con gli specchietti contro i rami), polloni delle piante che sono diventati grandi come alberi arrecando pericolo alla viabilità; poi c’è la situazione dei lecci, essenza che ha una certa importanza nell’architettura cittadina: il parassita che li sta colpendo era inizialmente isolato al parco comunale, ma si è ormai diffuso un po’ da tutte le parti”.

“Una delle piante storiche del parco – proseguono in una nota – è già stata tagliata ed altre a breve faranno la stessa fine: è a rischio buona parte del patrimonio arboreo cittadino e l’amministrazione resta a guardare. Con tutta probabilità siamo davanti ad un attacco di Xylosandrus – dice il circolo in una nota – ma questo potremo saperlo solo dopo una attenta ricognizione sulle piante da parte degli addetti ai lavori, se questa diagnosi dovesse essere confermata ci troveremmo davanti ad una vera e propria emergenza anche perché, sicuramente, il parassita si sarà già diffuso anche nei fondi privati”.