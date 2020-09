“Stiamo mettendo tutte le forze in campo – ha detto il sindaco Nancy Piccaro – per far sì di contenere l’ondata di contagi da Covid che potrebbe investire il nostro paese. Si invitano tutti coloro che hanno partecipato alla festa privata di venerdì scorso, o che sono stati a contatto per altri motivi con i soggetti positivi, di mantenere una quarantena fiduciaria presso la propria abitazione, intanto lo stiamo anticipando, ma le persone interessate riceveranno indicazioni dalla Asl.

Cinque contagi al coronavirus nel Comune di Roccagorga in pochi giorni hanno fatto preoccupare la comunità e l’amministrazione che ha lanciato un appello: “Chi ha partecipato alla festa di venerdì scorso resti in isolamento” .

L’elenco sarà fornito anche alle forze dell’ordine che avranno il dovere di controllare che tutti i soggetti in questione rispettino le prescrizioni indicate. Si raccomanda quindi la quarantena fiduciaria presso la propria abitazione per i soggetti che sono stati a rischio di contagio, per tutti gli altri ricordiamo di mantenere il rispetto delle regole evitando assembramenti e spostamenti che non sono necessari e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, disinfezione delle mani, mantenere le distanze sociali).