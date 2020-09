Latina, il PD ha una nuova segretaria: eletta Franca Rieti

Il PD rinnova la segreteria e, nel congresso di ieri, ha eletto Franca Rieti. La nuova segretaria era la candidata in quota Moscardelli ed è passata con 246 voti, contro il 140 dello sfidante Stefano Vanzini in quota ai giovani democratici.

“Complimenti a Franca Rieti, per la prima volta una donna è al vertice del partito del comune capoluogo – ha commentato il presidente Claudio Moscardelli – Finalmente si è potuto svolgere il congresso che era stato convocato il 7 marzo e rinviato tre giorni prima a causa del lockdown.

Far svolgere il congresso di Latina è stata un’impresa più del congresso stesso. Un PD senza organi rinnovati e in stato di attesa senza alcuna capacità di organizzarsi sarebbe stato facilmente messo da parte. Sono soddisfatto due volte: una per tutto il PD avendo fortemente voluto il congresso per permettere al nostro partito di esercitare un autonomia il proprio ruolo in vista delle prossime elezioni comunali. In secondo luogo per la vittoria di Franca Rieti che è una novità e perché ha le qualità per fare un ottimo lavoro per il PD e per la città. Ringrazio Alessandro Cozzolino per il lavoro svolto in una fase molto difficile per il PD. Ora occorre un lavoro forte di radicamento territoriale e di preparazione per le prossime elezioni amministrative. Franca Rieti saprà subito impegnare tutto il partito nella giusta direzione insieme alla bella squadra che l’ha sostenuta”.

Il segretario uscente, Alessandro Cozzolino, ha commentato: “Si è conclusa ieri per me una bella esperienza, faticosa ma ricca di soddisfazioni, dove ho cercato di fare del mio meglio alla guida del PD di Latina. Al termine del mio mandato voglio ringraziare tutti gli iscritti per la fiducia concessami in questi anni. Ringrazio anche i tanti che mi hanno chiesto di continuare, ma non è più tempo. Faccio i miei più sentiti auguri a Franca, prima segretaria donna del partito di Latina. Pronto a nuove sfide, con spirito di servizio, amore per la città è la politica, la voglia di non rinunciare all’idea che si possano cambiare le cose davvero”.