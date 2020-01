Latina, in arrivo due nuove moto e un’unità mobile per la Polizia Locale

La Polizia Locale di Latina si dota di nuovi mezzi. Dopo l’acquisto di un drone per accertamenti più rapidi ed efficaci, il dirigente Francesco Passaretti ha disposto l’acquisto di due moto di servizio marca Bmw e il noleggio di unità mobile per la rilevazione degli incidenti stradali.

“Il parco veicoli del Comando della Polizia Locale del capoluogo pontino è dotato di quattro motoveicoli, due Bmw e due Suzuki, due dei quali hanno ormai 17 anni e non garantiscono i dovuti standard di sicurezza” spiega Passaretti nella sua determinazione pubblicata questa mattina all’albo pretorio del Comune di Latina.

La nuova dotazione, quindi, si rende necessaria per poter garantire interventi immediati in ogni parte del territorio, soprattutto nella stagione estiva. La stessa, inoltre, rendere omogeneo dal punto di vista delle prestazioni e caratteristiche tecniche il parco

moto del Comando.

La somma impegnata è di 31.990,54 euro, di cui 21.990,54 euro per l’acquisto di una moto e 10.000 euro per la quota dell’anticipo dell’altra da acquistare in leasing.

Per quanto riguarda l’unità mobile per la rilevazione degli incidenti stradali, quella già in dotazione al comando della Polizia Locale di Latina risulta deteriorata per lo specifico servizio a causa dell’elevato chilometraggio e della bassa prestazione, necessitando di continui lavori di riparazione, con notevole aggravio di spesa per le casse comunali.

Il dirigente Passaretti ha valutato la convenienza di procedere al noleggio a lungo termine di un veicolo Fiat Ducato 33 comprensivo di tutta la strumentazione necessaria. L’impegno di spesa è di 1.525 al mese, per 60 mesi, dal 2020 al 2024.

