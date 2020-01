Terremoto tra Sermoneta e Latina Scalo. Scossa di magnitudo 2.6

Scossa di terremoto questa mattina alle 10.15 di magnitudo 2.6. L’epicentro è stato localizzato nel comune di Sermoneta, in una zona molto vicina a Latina Scalo. La scossa è stata avvertita in entrambi i centri. Non si registrano danni a persone e cose. Ma in tanti spaventati sono scesi in strada.

Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’ Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV-Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 41.53, 12.97 ad una profondità di 8 chilometri.

Le coordinate corrispondono ad una zona molto vicina alla linea ferroviaria Roma-Napoli.

