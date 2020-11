Latina, in auto con una mazza da baseball e marijuana: denunciato

Un 42enne di Latina è stato fermato durante un controllo dei carabinieri. I militari hanno imposto l’alt in via Regione Veneto. L’uomo, incensurato, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball di 53 centimetri e di 0,43 grammi di marijuana.

Per questo gli uomini dell’Arma hanno deciso di svolgere anche una perquisizione domiciliare e nell’abitazione del 42enne hanno trovato due bustine contenenti la stessa sostanza del peso di 4.30 grammi. Lo stupefacente e la mazza da baseball sono stati sequestrati e il 43enne è stato denunciato.