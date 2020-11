Coronavirus, 180 nuovi casi positivi in provincia e ancora decessi

Quattro morti e 180 nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Latina. Questi i numeri diffusi oggi dalla Asl di Latina che ha registrato il decesso di 4 pazienti di Formia, Pontinia, Priverno e Roccagorga.

I nuovi contagi riguardano invece 31 persone del capoluogo pontino e 21 di Aprilia. Gli altri sono invece di Cisterna (15), di Cori (1), di Fondi (18), di Formia (12), di Gaeta (5), di Itri (1), di Lenola (6), di Maenza (1), di Minturno (1), di Monte San Biagio (2), di Pontinia (5), di Priverno (5), di Roccasecca (1), di Sabaudia (4), di San Felice Circeo (1), di Santi Cosma e Damiano (4), di Sezze (15), di Sonnino (3), di Sperlonga (3) e di Terracina (25).

I casi positivi dall’inizio della pandemia sono saliti a 8798, mentre i guariti 2137. Sono attualmente positive 6521 persone, di cui 6364 trattate in casa o in isolamento.

I drive-in attivi sono invece a Latina presso ICOT: attivo dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13 la domenica, in via F. Faggiana 1668

Latina presso Clinica S. Marco: attivo dalle ore 13:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì

e dalle ore 10:00 alle ore 14:00 il sabato

v.le XXI Aprile 2,Latina

LATINA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 18:30 dal lunedì al sabato

e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 la domenica

presso l’ex Istituto SANI- Salvemini in viale le Corbusier 393

GAETA: attivo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato

c/o ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini

APRILIA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato

c/o Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina

PRIVERNO: attivo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato

c/o la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie