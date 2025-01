Latina, in difesa è ufficiale Crescenzi: per l’attacco idea Gagliano

Un nuovo rinforzo per il Latina Calcio 1932. Alla corte di mister Roberto Boscaglia arriva Luca Crescenzi, difensore centrale romano prodotto del settore giovanile della Lazio. Oltre 300 presenze tra i professionisti con le maglie di Siena, Como, Pisa, Vercelli e Padova, sua ultima esperienza. È il quarto acquisto del DS Patti in questo mercato di riparazione. Classe 1992, Crescenzi vanta una lunga esperienza tra Serie B e Serie C. Porta in nerazzurra Difensore grande affidabilità e un bagaglio di esperienza che servirà di sicuro al club di Piazzale Serratore.

Intanto, il diesse Matteo Patti nerazzurro punta a rinforzare ulteriormente l’attacco. Secondo quanto riportato da TuttoC infatti, il Latina sarebbe interessato a Luca Gagliano, punta centrale classe 2000, cresciuto nella Primavera del Cagliari e ora in forza all’Audace Cerignola dove, dal suo arrivo in estate, ha collezionato 9 presenze ed un gol tra campionato e Coppa Italia.