Latina, in fila in farmacia: scoppia la lite per la mascherina

Tensione questa sera davanti alla farmacia Latina Est di via Don Torello, a Latina. Insulti e spinte tra un uomo e un ragazzo in fila per entrare a causa della mascherina.

Il giovane la portava sul mento, non coprendo bocca e naso, e il cliente davanti a lui gli ha chiesto di indossarla correttamente. Il ragazzo però si è rifiutato e sono volate parole grosse fino a quando uno dei due ha spinto l’altro urlando che non si doveva permettere.

I due hanno continuato a discutere davanti agli altri clienti increduli che sono anche intervenuti per dividerli.

I nervi sono tesi in città e i dati degli ultimi giorni non aiutano a rasserenare gli animi. Soltanto ieri sono stati registrati 73 casi i tutta la provincia mentre oggi (5 ottobre), 22.

Non solo sui social quindi è scontro tra chi rispetta le regole, e teme un aumento dei contagi che porti a nuove restrizioni, e chi continua a far finta che il Covid non esista.