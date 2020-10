Roberta Tintari sindaco, le reazioni della politica. Calandrini guarda già alla sfida di Latina

Tanti i complimenti ricevuti dalla neo sindaca di Terracina, Roberta Tintari, eletta oggi dopo il ballottaggio. “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberta Tintari – dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida – La buona amministrazione, il buon governo e la coerenza di Fratelli d’Italia sono state ancora una volta premiate dai cittadini. Grazie anche a tutti quei candidati e militanti che si sono impegnati in prima persona per raggiungere questo risultato”.

In scia anche il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di FdI di Latina: “È una vittoria di squadra, che premia il lungo e intenso lavoro di Fratelli d’Italia che guida la città da 8 anni. Ringrazio il neo sindaco Roberta Tintari per essersi messa in gioco, come ringrazio l’eurodeputato e sindaco uscente Nicola Procaccini per averla voluta fortemente alla guida della città per proseguire la sua esperienza amministrativa. In una sfida tutta interna al centrodestra quello che ha trionfato è il modello di buon governo che Nicola Procaccini e Roberta Tintari hanno portato avanti nel corso di questi anni in cui Terracina ha cambiato faccia, uscendo dal dissesto finanziario e diventando il gioiello della provincia di Latina. È il modello di governo di Fratelli d’Italia, è quello che ci prepariamo a fare negli altri comuni dove a breve saremo chiamati a nuove ed entusiasmanti sfide“. Il riferimento è, probabilmente, al Comune di Latina, dove si voterà nel 2021 e dove lo scenario è tutto in evoluzione: l’unico candidato al momento sembra essere il sindaco uscente Damiano Coletta (ancora ipotetico, perché Lbc gli ha chiesto di ripresentarsi ma lui si è riservato un mese di tempo per decidere), che ha già incassato i primi appoggi.

“Vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione e le nostre più sincere congratulazioni a Roberta Tintari. Una bellissima vittoria per una amministratrice seria e competente, che “Cambiamo con Toti” ha sempre sostenuto con forza e convinzione – ha dichiarato il leader nazionale del partito di Giovanni Toti, il consigliere regionale del Lazio Adriano Palozzi – Uno splendido risultato anche per la nostra lista che ha ottenuto una ottima performance elettorale al primo turno delle comunali”.