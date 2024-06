Latina in Germania, la curiosità di Italia-Albania: pontini a UEFAEuro2024

Ieri sera, l’Italia ha disputato la sua prima partita agli Europei 2024. La squadra azzurra ha mostrato una prestazione convincente, dominando il gioco con una solida difesa e un attacco incisivo, battendo l’Albania per 2 ad 1, dopo essere passata in svantaggio dopo appena 24 secondi.

Festa a Dortmund per gli oltre 10.000 tifosi del bel paese accorsi al Westfalenstadion.

È un must, durante le gare della nostra nazionale, appendere per i tifosi presenti allo stadio, una bandiera tricolore con su scritto il nome della propria città .Tra le numerose bandiere italiane sventolate dai tifosi presenti allo stadio, una in particolare ha attirato l’attenzione: un tricolore gigante con la scritta Latina.

Questo simbolo ha rappresentato l’orgoglio e la passione della città pontina per la nazionale, evidenziando come l’intero paese sia unito nel supportare gli Azzurri in questa competizione.