Latina, in piazza del Popolo il rocambolesco salvataggio della Befana

A Latina il rocambolesco salvataggio della Befana. A tuffarsi in soccorso della vecchina che, carica di doni, scenderà dalla torre civica di piazza del Popolo saranno i vigili del fuoco. Senza alcuna esitazione la proteggeranno da schianto certo contro l’albero di Natale.

Lo spettacolo è assicurato domenica 5 gennaio a partire dalle 18, con un giorno in anticipo rispetto all’Epifania, perché sì sa la Befana sulla sua scopa dovrà fare un giro molto lungo per accontentare tutti i bambini del mondo e farlo in un solo giorno le è molto difficile, considerati gli acciacchi dell’età.

Una volta atterrata in piazza del Popolo, la vecchina tirerà fuori dal suo sacco dolci e caramelle per donarli a tutti i bimbi presenti.

L’evento, gratuito, è organizzato dal Comune di Latina in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando provinciale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Dal 4 al 6 gennaio il centro storico di Latina sarà animato anche dalla tradizionale Fiera della Befana. Tra Corso della Repubblica, Piazza del Popolo, Via Emanuele Filiberto e Via Duca del Mare saranno posizionate 27 bancarelle con dolciumi, giocattoli e libri per bambini.

