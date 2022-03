Latina in trasferta a Messina, Di Donato: “Dobbiamo imporre il nostro ritmo”

Turno numero 34 di campionato in Lega Pro. Girone C in campo domani. Latina ospite del Messina. Fischio d’inizio alle 14.30. “Al Franco Scoglio” il pericolo principale dei pontini sono le forti motivazioni dei siciliani, alla ricerca di quei punti per una salvezza diretta ancora possibile. Dall’altra parte c’è una squadra di Di Donato chiamata a riscattarsi moralmente e nei risultati. Troppo pochi tre punti raccolti nelle ultime sei gare per non macchiare l’ottimo campionato in cui la salvezza, programmata in estate, è arrivata a metà febbraio. Serve un’ inversione di tendenza, perché il nono o il decimo posto, gli ultimi utili peri play off, sono tutt’altro che al sicuro. Queste le dichiarazioni del tecnico Di Donato alla vigilia: “E’ tutto più complicato, perché tutti si giocano qualcosa. Prima ci consideravano una cenerentola, oggi invece si chiudono nella metacampo. Fisicamente stiamo bene, corriamo, ma corriamo male. La verità è che dobbiamo capire meglio le situazioni e imporre il nostro ritmo”.