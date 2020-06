Latina, incastrato dalle telecamere: arrestato ladro di biciclette

Un 35enne è stato arrestato giovedì scorso dalla polizia a Latina per il furto di una bicicletta. La segnalazione è arrivata dal proprietario che aveva lasciato il veicolo in strada, vicino al suo appartamento.

Gli agenti della Volante hanno raccolto diverse testimonianze che hanno fornito una attenta descrizione del responsabile ed alcuni precisi particolari (diversi tatuaggi sulle braccia e sul collo), utili all’individuazione.

I poliziotti hanno subito visionato anche le immagini del furto riprese dalle telecamere a circuito chiuso poste a sorveglianza dell’ ingresso del palazzo, avendo così conferma dell’identikit appena ricostruito.

Immediate sono scattate le ricerche del ladro che è stato individuato e bloccato subito dopo nei pressi dell’ingresso di un noto centro commerciale, proprio in sella alla bicicletta rubata e con indosso uno zaino contenente diversi attrezzi utili allo scasso.

Il 35enne ha confessato il furto della bici ai poliziotti che lo hanno catturato, ed è stato accompagnato presso gli uffici della Squadra Volante e identificato. E’ nato in Francia ma cittadino italiano, già noto per reati contro il patrimonio e stupefacenti, ora arrestato per furto aggravato.

Ieri mattina è iniziato il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione, per due volte al giorno, in questura.