Latina, incendio in un appartamento di Viale Mazzini

Nel primo pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco di Latina sono intervenuti in viale Mazzini per un incendio segnalato al NUE112. Giunti sul posto, hanno riscontrato un incendio in un appartamento al secondo piano di un edificio di tre piani.

Dopo aver verificato che non c’era nessuno all’interno, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, confinando il rogo alla cucina. I due occupanti erano fuori e sono stati visitati dal personale del 118 a scopo precauzionale. Per l’intervento è stata necessaria un’autoscala. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.