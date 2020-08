Latina, incidente in via del Lido: grave un motociclista

Stava viaggiando in direzione mare, in via del Lido, il motociclista coinvolto questa mattina in un incidente stradale con un’auto. L’impatto è avvenuto verso le 13 di oggi, 19 agosto, ed è stato violento.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e l’uomo è stato raggiunto dagli operatori sanitari del 118 e trasportato in autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti, di Latina. Qui è stato sottoposto a tutte le cure necessarie.

Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Ci sono state anche ripercussioni sul traffico e si sono formate lunghe code. Per permettere i soccorsi in sicurezza, infatti, è stato istituito il senso unico alternato.