Latina, incidente in via Epitaffio: la vittima è Massimo Evangelisti

E’ Massimo Evangelisti la vittima dell’incidente stradale di questa mattina in via Epitaffio, a Latina. L’uomo, 44 anni, era un fornaio e lavorava nel capoluogo pontino. Una tragedia che si è consumata alle prime luci dell’alba, erano le 6 questa mattina quando ha perso il controllo dell’auto e ha terminato la sua corsa contro un albero.

L’incidente non è stato violento e per questo il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sulla salma, per verificare che si sia trattato di un malore. Sul posto la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica esatta del sinistro e che sta svolgendo le indagini.