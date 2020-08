Coronavirus, zero contagi. Presto i risultati dei tamponi legati alla movida

Non si registrano oggi, 4 agosto, nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Latina. Dopo alcuni giorni di preoccupazione per i cluster legati alla movida e ai migranti in arrivo da Lampedusa, che hanno fatto aumentare i contagi a Latina e Sabaudia, una notizia positiva.

Restano 615 i casi positivi dall’inizio dell’emergenza Covid. I guariti sono 528, uno in più rispetto a ieri che può tirare un sospiro di sollievo. Le persone ancora positive sono 50 di cui 21 trattate a domicilio.

Al Asl di Latina invita ancora le persone che hanno avuto contatti con i positivi dei focolai Sabaudia – Latina (movida) ed in particolare gli utenti dello stabilimento balneare di Sabaudia “Lido Azzurro” nel periodo 24 -31 luglio, a contattare il numero verde emergenza Covid 800.118.800.

Sono in corso le analisi sui tamponi delle persone, che hanno già chiamato o sono state in altro modo individuate: i risultati saranno disponibili nelle prossime ore.