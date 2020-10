Una classe è stata chiusa per Covid anche nella scuola dell’infanzia Don Milani plesso Cimarosa di Latina. Un’insegnante proveniente da un’altra regione è risultata positiva. Per questo gli alunni di una prima classe, gli altri educatori e i collaboratori scolastici sono ora in quarantena per 14 giorni dalla data di ultimo contatto con il positivo.

La Asl sta predisponendo i tamponi da fare dopo un periodo di 10 giorni di quarantena ed è stata disposta la sanificazione della classe e degli spazi comuni.