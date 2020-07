Latina, inseguimento in auto sfocia in tentato omicidio

Una lite, poi l’inseguimento in auto e infine l’incidente, con conseguenze gravi per un 56enne di Latina. Protagonisti due uomini, uno di Nettuno e il 56enne di Borgo Montello. I fatti, ieri mattina in Strada Campovivo, alle porte del capoluogo pontino.

I due, per motivi da chiarire e sui quali indaga la polizia, si sarebbero messi in auto e si sarebbero inseguiti e speronati, fino al ribaltamento del suv del 56enne dopo un tamponamento.

Da chiarire anche la dinamica successiva: il conducente dell’altra auto, mentre il 56enne era a terra avrebbe infierito su di lui ed avrebbe tentato di far sparire la propria auto – una Volkswagen – facendola caricare su un carro attrezzi. Ad impedirlo, solo l’intervento della polizia, che nel frattempo lo avrebbe arrestato con l’accusa di tentato omicidio.