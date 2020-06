Latina, installati i primi dissuasori in via Lago Ascianghi

Sono iniziati i lavori d’installazione dei dissuasori in centro a Latina. Gli operai sono partiti da via Lago Ascianghi, incrocio con Corso Matteotti, nel quartiere dei pub.

Il luogo è il cuore della movida pontina: “Un altro passo in avanti – dicono dall’amministrazione – per la sicurezza e la modifica della viabilità del quartiere”.

Il bando di gara da 200 mila euro si era conclusa a novembre. Il lockdown però ha bloccato anche i cantieri. Adesso si riparte: i dissuasori compariranno in via Neghelli, via Lago Ascianghi e via Cesare Battisti.