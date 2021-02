Latina, la prova di maturità a Giugliano. Manca Esposito

LATINA – Alla vigilia di Giugliano – Latina la notizia è che si scenderà in campo. Se nel calcio del Covid di scontato non c’è nulla, il match di domani allo stadio De Cristofaro era tra quelli più a rischio del girone per la pandemia che ha afflitto i campani.

Attualmente sono la squadra più colpita insieme al Monterosi, con cui condivide il triste primato di quattro gare da disputare. L’ultima volta in campo è datata il 3 febbraio, un pareggio senza emozioni in casa del Gladiator.

Nella giornata di ieri è arrivata, con sospiro di sollievo, la notizia dell’esito negativo dei tamponi e l’ok alla partita.

Sarà un classico testa – coda, dove i padroni di casa dovranno “mordere” alle caviglie l’avversario per tenere in piedi il discorso salvezza. Dall’altra parte è una prova ulteriore di maturità per i ragazzi di Scudieri (costretto in tribuna dalla squalifica di una giornata per il doppio giallo con il Nola), ai quali viene chiesto di non soffermarsi sulla classifica.

Quindi non cadere nell’errore di sottovalutare chi sta davanti a te e portare pazienza nella ricerca del risultato.

Il Latina sarà privo di Esposito, incappato nella quinta ammonizione valsa un turno di stop. Assenza di rilievo, del giocatore senza il quale la retroguardia ha vacillato nelle precedenti occasioni, tra l’altro sempre in trasferta, come è accaduto a Nuova Florida ed Ardea. Al suo posto alternanza tra Di Emma ed Orlando, mentre Allegra tornerà titolare nel ruolo di centrodestra difensivo nello schieramento a tre.

Il pieno di entusiasmo per le vittorie ritrovate può costituire il deterrente principale alle insidie elencate e la combinazione di calendario è tale per cui, almeno ed esclusivamente sulla carta, rischiano più Monterosi (in casa del Latte Dolce) e la Vis Artena (visita al Savoia). E’ l’occasione da non lascarsi scappare in buona sostanza.

Fischio d’inizio alle 14.30, match in streaming sulla pagina facebook del Giugliano 1928.