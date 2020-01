Si giunge alla 21esima giornata del girone G del Campionato di serie D per il Latina Calcio 1932 che quest’oggi ha sfidato la Lanusei.

La partita iniziata non molto bene per la squadra del Latina, che in cerca di punti si presenta con determinazione cercando sin dai primi minuti di gioco di dominare il campo del Lixius, senza riscuotere successo. Già al 18’ del pt arriva un gol degli avversari, palla perfetta per Papini che brucia Cazè e batte Alonzi con un sontuoso pallonetto. I neroazzurri cercano di riprendere campo con il cross al 34’ di Cardella su punizione, ma la palla si stampa sulla traversa. Arrivati al 40’ del pt ecco finalmente il gol del Latina con Iorio che porta a casa l’1-1.Sempre al 40’ palla illuminante di Corsetti che vede in area l’inserimento da destra dell’uruguaiano Iorio che di testa supera in pallonetto La Gorga.

L’inizio del secondo tempo non promette bene per i nerazzurri, che si trovano a giocare con un uomo in meno a causa dell’espulsione del giovane Tinti al 7’.

Al 18’del st ecco il secondo gol messo in segno da Lazzazzera del Lanusei che porta di nuovo gli avversari in vantaggio. Al 25’ st Cunzi vicino al pareggio con una zuccata in area di rigore che finisce alta. Al 32’ il Latina prova ad attaccare, il Lanusei si chiude in superiorità numerica.

Al 41’ st Pericolo in area del Lanusei: La Gorga esce provvidenzialmente sui piedi di Corsetti che era pronto a colpire. Al 50’ st il Latina azzarda gli ultimi assalti senza portare risultato a casa. Su un corner sale anche Alonzi, ma a calciare è Galasso che spedisce alto.

Finale: il Lanusei vince al Lixius, il Latina ferma la sua rincorsa ai playoff.

LANUSEI – LATINA 1-1 18’pt Attili (LAN), 40pt Iorio (LAT)

Lanusei Calcio: La Gorga, Corsaro, Carta, Mazzone, Lazazzera,, Bruno, Papini, Novembre, Attili, Ladu, Floris.

A disposizione: Marci, Spinelli, Oliveri, Costa, Serra Jauch, Manca, Capua, Mastromarino, Mentana. Allenatore: Gardini.

Latina Calcio 1932: Alonzi, Iorio Forestero, Tinti, Cazè Da Silva, Esposito, Teraschi, Barberini, Garufi, Corsetti, Cunzi, Cardella.

A disposizione: Muci, Galasso, Ranellucci, Sanna, Atiagli, Fatati, Mastrone, Gaeta, Cucciardi. Allenatore: Maurizi.

Arbitro: David Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Gianmarco Macripò di Siena e Diletta Roccaforte di Perugia

Espulsi: Al 7’st Tinti. Ammoniti: Corsetti, Cardella, Attili, Papini, Lazazzera, Ladu, Corsaro, Iorio, Floris, Teraschi, Gaeta

