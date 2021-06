Latina, l’avvocato Sara Mariani aderisce alla Lega

Sara Teresa Mariani, noto avvocato penalista, che da anni si occupa di tutela delle donne, violenze, abusi e maltrattamenti, oltre che referente Aiaf Lazio per la sede pontina (Avvocati perla Famiglia e minori) ed esperta di Bullismo e cyberbullismo, ha ufficializzato in questi giorni la sua adesione alla Lega di Latina.

Un nuovo ingresso che è motivo di orgoglio e di soddisfazione per il coordinatore comunale del capoluogo pontino Armando Valiani:

“L’adesione alla Lega di Latina dell’Avvocato Mariani è di certo un valore aggiunto per tutti noi – spiega Valiani – anche in virtù della sua esperienza su temi così delicati e importanti nella nostra società. Un segnale di quanto il nostro partito sia attento non solo al territorio ma anche a tutte le tematiche sociali che riguardano cittadini e famiglie”.

Entusiasta di questa nuova avventura politica l’avvocato Sara Mariani che spiega quale sarà il suo impegno all’interno della Lega:

“Spero di poter dare il mio contributo per la crescita del partito a livello locale, ma anche e sopratutto per sensibilizzare le istituzioni locali sul tema della violenza sulle donne e sulle problematiche che riguardano i nostri figli in tema Di bullismo e cyberbullismo. Dobbiamo compiere ogni sforzo affinché tutti comprendano l’importanza del rispetto in famiglia, nel mondo del lavoro, della scuola e delle relazioni, nella speranza che episodi di bullismo e di violenza sulle donne siano sempre meno. Io lo faccio da anni, con il mio lavoro, mettendoci la faccia e sporcandomi le mani, ogni giorno”.