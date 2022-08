Dopo decenni di attesa il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina avrà una nuova sede. L’immobile è l’ex istituto per geometri “Sani-Salvemini”, in viale Le Courbusier. L’area è stata per quasi tutti il periodo pandemico destinata a drive-in e non appena il complesso sarà ristrutturato e adibito alle esigenze del pubblico soccorso, andrà a sostituire l’attale sede di Piazzale Giuliano Carturan, logisticamente non più appropriata rispetto alla morfologia attuale della città.

La sede all’ex “Sani – Salvemini” sarà più funzionale, trovandosi tra l’altro a ridosso della Statale Pontina e alle portiere dei quarti Nuova Latina e Nascosa (ex Q4 e Q5).

L’atto di cessione è stato firmato oggi presso la sede della Provincia, ex proprietaria del “Sani-Salvemini”. A sottoscriverlo Gaetano Iannazzi, vicedirettore della direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio, delegato dal direttore Regionale e il dirigente edilizia scolastica e panificazione della Provincia Massimo Monacelli. Presenti Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Stefano Smaniotto.

Sarà il Demanio a cedere poi l’immobile al Comando provinciale. Il contratto di vendita, il cui ammontare è stato fissato in tre milioni e mezzo di euro, deve ora essere formalizzato presso i Ministeri dell’Interno e delle Finanze.

“Finalmente siamo riusciti a concludere l’iter – commenta il presidente Stefanelli – e a consegnare al Demanio l’immobile di proprietà della Provincia. Questo dimostra ancora una volta come l’ente sia vicino alle istituzioni e come sia riuscito, grazie al lavoro degli uffici competenti, a raggiungere un risultato importante. L’immobile di viale Le Corbusier offrirà ai Vigili del Fuoco una caserma più spaziosa e moderna, adeguata alle nuove esigenze“.