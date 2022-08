Latina, dimessa dall’ospedale la bambina abbandonata in auto

“In giornata è stata dimessa dall’ospedale Goretti di Latina la bimba di due mesi abbandonata in auto. Un ringraziamento va a tutti i sanitari e i soccorritori che si sono presi cura della piccola“.

La dichiarazione è di Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, che da subito ha seguito da vicino la triste e folle vicenda di una piccola di due mesi, lascia in auto alle 2 di pomeriggio mentre i genitori litigavano in un bar a Borgo Montello.

Aspetto gravissimo, le tracce di cocaina riscontrare nella bambina, che confermano la precarietà di un ambiente familiare non adatto alla crescita della piccola. Nel frattempo l’iter giudiziario farà il suo corso, per attribuire le esatte responsabilità dei genitori, sui quali grava l’abbandono di minore, che poteva costare la morte della bambina, arrivata in ospedale in codice rosso.