Latina, “libro bianco sulla scuola” proposta di Daniela Fiore

La consigliera comunale del gruppo consiliare del Partito democratico, Daniela Fiore, lancia l’idea del libro bianco sulla salute delle scuole di Latina.

Su questo libro sono indicate le risorse finanziarie da impegnare e spendere per gli istituti comprensivi della città alla luce dei disagi che si stanno vivendo in molti plessi scolastici, per gran parte legati a impianti di riscaldamento malfunzionanti.

In una nota Daniela Fiore spiega: “Proprio in questi giorni sto ricevendo segnalazioni di problemi e disservizi che interessano alcuni istituti cittadini: non parlo solo di termosifoni che funzionano male o non funzionano proprio, ma anche di spazi e aree giochi non accessibili agli studenti, o di palestre chiuse. Sono problematiche aperte, rese urgenti dalle temperature rigide e dal fatto che l’utenza aspetta da tempo una loro risoluzione. Per questo ho chiesto un incontro ai dirigenti scolastici dei dodici istituti comprensivi di Latina, un’occasione utile a conoscere lo stato di salute delle nostre scuole ascoltando chi le guida e le vive ogni giorno, il tutto in vista dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022”.

“A seguito degli incontri e delle segnalazioni ricevute dagli utenti – conclude Fiore- sarà redatto un “libro bianco sulla scuola” che potrà essere lo strumento da cui partire per formulare le necessarie previsioni di bilancio”.