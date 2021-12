Sermoneta, passo avanti per la riconversione e riqualifica dell’ex Mistral

Lo scorso 29 novembre si è riunito il consiglio comunale di Sermoneta, convocato dal presidente Antonio Di Lenola in videoconferenza, per presentare i punti per la riqualificazione e la riconversione dell’ex Mistral.

Approvati tutti e sei i punti all’ordine del giorno: i verbali della seduta precedente, la ratifica di una variazione al bilancio di previsione e la modifica e integrazione di una precedente delibera di Consiglio riguardo al riconoscimento di un debito fuori bilancio.

È stato dato il via libera all’affrancazione dei terreni gravati da livelli con l’alienazione del diritto del concedente a favore del Comune di Sermoneta.

Nel corso della seduta sono stati illustrati i molteplici contenuti di interesse pubblico del progetto con ricadute positive sulla qualità urbana e ambientale delle borgate Carrara e Pontenuovo.

Durante l’assise è stata anche confermata l’assemblea pubblica rivolta alla partecipazine dei cittadini e di tutti gli attori sociali già annunciata dal sindaco durante il precedente Consiglio Comunale. Tale assemblea si terrà il giorno 16 dicembre alle ore 18.

Le osservazioni sono state istruite dagli uffici, vagliate dalla commissione urbanistica e portate in consiglio comunale come previsto dalla legge.

Dopo un ampio dibattito tra maggioranza e opposizione, le osservazioni sono state respinte dal consiglio comunale con dieci voti favorevoli e due contrari.

Infine si è proceduto con l’approvazione della proposta di variante al comparto A lotto 5 relativa alla modifica del lotto edificabile.

Al termine del consiglio comunale, il sindaco Giovannoli, il presidente Di Lenola e i capigruppo Minniti, Torelli, Agostini e Antonnicola hanno salutato e ringraziato il segretario comunale, il dottor Pasquale Loffredo, che dal primo dicembre ha lasciato Sermoneta per prendere servizio presso il comune di Cassino.