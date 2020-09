Messaggio di gioia per la morte di Willy: il Latina Calcio prende le distanze dal tifoso

Non c’è fine al peggio. Mentre Colleferro piange la morte di Willy Monteiro Duarte e tutto il Paese è sconvolto per il modo in cui il 21enne è stato ucciso, qualcuno scrive su Facebook quanto sia contento per il delitto.

“Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzè, siete degli eroi”, il messaggio che si poteva trovare sul profilo di un ragazzo che alle spalle, sulla foto del profilo, ha la curva del Latina Calcio.

La società ha subito preso le distanze da questo fantomatico tifoso con un comunicato stampa: “La società Latina Calcio 1932 Ssd Arl comunica di non aver mai avuto nessun tipo di rapporto con l’utente ed esprime il proprio dissenso su qualsiasi affermazione e comunicazioni fatte finora.

Nel contempo esprime un vivissimo cordoglio verso la famiglia del giovane Willy”.

Intanto il profilo Facebook, nel quale il giovane era anche fotografato con il logo di Fratelli d’Italia, è stato cancellato. Ma gli screenshot erano stati ormai fatti e la polizia postale è ora sulle tracce del responsabile che in un commento avrebbe anche accusato gli amici di avergli preso il telefono e fatto il post al suo posto.

Qualcuno pensa che possa trattarsi di un account falso, con lo stesso nome ce n’è anche uno su Instagram, ma con pochissimi amici, cosa che potrebbe supportare l’ipotesi. Anche così, qualcuno ha scritto la frase razzista che ora assume un significato molto più grave. Gli inquirenti stanno infatti indagando sul movente razziale alla base del violento pestaggio.